TRT2, kasım ayında her akşam farklı bir filmi ekrana getirecek

Kültür sanat kanalı TRT2, kasım ayı boyunca her akşam farklı bir filmi sinemaseverlerin ve izleyicilerin beğenisine sunacak.

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT2, ödüllü ve prestijli filmleri ekrana getirecek.

TRT2'nin yeni yayın dönemi itibarıyla filmler saat 22.00'de izleyenlerle buluşacak.

Aralarında televizyonda ilk kez gösterilecek yapımların da yer aldığı, kasım ayı boyunca orijinal dilinde yayımlanacak filmler şöyle:

1 Kasım Families (Güzel Aileler)

2 Kasım Bench Cinema (Sinema Tezgahı)

3 Kasım Ölü Ekmeği

4 Kasım Wild Tales (Asabiyim Ben)

5 Kasım Focus Grandma (Odaklan Babaanne)

6 Kasım Summer Hours (Yaz Saati)

7 Kasım Loveless (Sevgisiz)

8 Kasım The Old Man and the Sea (İhtiyar Adam ve Deniz)

9 Kasım Ága

10 Kasım Çırak

11 Kasım The Keeper (Trautmann)

12 Kasım The Father (Baba)

13 Kasım The Trial of Joan of Arc (Jeanne d'Arc'ın Yargılanması)

14 Kasım Fargo

15 Kasım Oblivion Verses (Unutulmuş Dizeler)

16 Kasım Oversized Coat (Büyük Gelen Palto)

17 Kasım Kumun Tadı

18 Kasım We Are Marshall (Zafer Bizimdir)

19 Kasım The Silences (Sessizlik)

20 Kasım La Pointe-Courte (Paralel Yaşamlar)

21 Kasım Raging Bull (Kızgın Boğa)

22 Kasım Old and New (Eski ve Yeni)

23 Kasım Deep Rivers (Derin Nehirler)

24 Kasım Zerre

25 Kasım The Lives of Others (Başkalarının Hayatı)

26 Kasım The Circle (Daire)

27 Kasım Any Given Sunday (Kazanma Hırsı)

28 Kasım Ben-Hur

29 Kasım The Chaplin Revue (Şarlo Revüsü)

30 Kasım Everybody Knows (Herkes Biliyor)

AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet