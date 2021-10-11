TRT 1'in sevilen dizisi 'Seksenler' yeni sezonu bugün - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TRT 1'in sevilen dizisi "Seksenler" yeni sezonu bugün

Bültenler - Haberler | Güncel
TRT 1'in sevilen dizisi

Hafta içi her gün ekranlara gelecek olan "Seksenler" dizisi, bugüne özel saat 17.30'da yayınlanacak. 12 Ekim 2021 Salı gününden itibaren ise 16.30'da ekranlardaki yerini alacak.

KÖRFEZ, KOCAELİ (Bültenler) - Samimi hikayeleri ve usta oyuncu kadrosu ile izleyicilerin gönlünde yer edinen fenomen dizi Seksenler'de bugün neler olacak:

Körfez savaşı başlamış. Artık kanallardan canlı yayınla mahalleli savaşı naklen anında izler ve olan bitenden haberi olur. Çok kanallı döneme geçildiği için Amelie eve bir televizyon daha alıp mutfak da televizyon seyretmek ister. Rukiye ise buna gerek olmadığını söyler.

Çağatay mahalle de Butik Ali'yi arar ve battıklarını kimseye söyleyemez. Ahmet ise Çağatay'da ki garip durumu fark eder. Tüm bunlar yaşanırken Çınaraltı'na şüpheli bir paket bırakılır. Mahalle sakini bu paketin içinde ne olduğunu anlamaya çalışır.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Binali Yıldırım Ahmet Davutoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Amelia Hamlin Tamer Karadağlı
Spor Mesut Özil Serdar Aziz Sergio Perez Stefan Kuntz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: TRT 1'in sevilen dizisi 'Seksenler' yeni sezonu bugün - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 13:05:16. #1.11#