TRT 1'in sevilen dizisi

KÖRFEZ, KOCAELİ (Bültenler) - Samimi hikayeleri ve usta oyuncu kadrosu ile izleyicilerin gönlünde yer edinen fenomen dizi Seksenler'de bugün neler olacak:

Körfez savaşı başlamış. Artık kanallardan canlı yayınla mahalleli savaşı naklen anında izler ve olan bitenden haberi olur. Çok kanallı döneme geçildiği için Amelie eve bir televizyon daha alıp mutfak da televizyon seyretmek ister. Rukiye ise buna gerek olmadığını söyler.

Çağatay mahalle de Butik Ali'yi arar ve battıklarını kimseye söyleyemez. Ahmet ise Çağatay'da ki garip durumu fark eder. Tüm bunlar yaşanırken Çınaraltı'na şüpheli bir paket bırakılır. Mahalle sakini bu paketin içinde ne olduğunu anlamaya çalışır.

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