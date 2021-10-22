'Troya Müzesi ve Ören Yeri Müze Kiti' tanıtıldı

ÇANAKKALE merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içerisinde kalan Troya Müzesi'nde, 'Troya Müzesi ve Ören Yeri Müze Kiti' lansmanı gerçekleştirildi. Ziyaretçileri, Troya'nın 5 bin yıllık geçmişinde bir zaman yolculuğuna çıkaracak olan bu kit, kişiselleştirilebilir bir deneyim için tasarlanmış bilgi ve eser kartları, farklı rota seçenekleri, oyunlar, etkinlikler ve krokiler ile eşsiz bir deneyim sunmak üzere hazırlandı.

Troya Müzesi ve Ören Yeri Müze Kiti lansmanına, Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay, Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Troya Ören Yeri Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, Troya Kültür Derneği Başkanı Seyhan Boztepe, Proje Koordinatörleri Sebla Kut ve Deniz Erbaş katıldı.

Ziyaretçileri Troya'nın 5 bin yıllık geçmişinde bir zaman yolculuğuna çıkaracak olan bu kit, kişiselleştirilebilir bir deneyim için tasarlanmış bilgi ve eser kartları, farklı rota seçenekleri, oyunlar, etkinlikler ve krokiler ile meraklısına eşsiz bir deneyim sunmak üzere hazırlandı.