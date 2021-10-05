TREYLER ÇEKİCİSİ (6X4) VE NAKLİYE TREYLERİ (LOW-BED, 55 TON) SATIN ALINACAKTIR.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü7. 5. 4. 1. İstekliler, teklif ettiği treyler çekicilerinin ve nakliye treylerlerinin garanti süresini (yıl) Yeterlik Bilgileri Tablosunun Diğer Belgeler satırında eksiksiz olarak beyan edecektir. Garanti süresini beyan etmeyen istekliler teknik şartnamenin 2. 1 maddesinde belirtilen süreyi kabul etmiş olacaktır. Bu maddede belirtilen hükmü yerine getirmeyen istekliler ihale dışı bırakılmayıp, fiyat dışı unsurdan faydalanamayacaktır. 7. 5. 4. 2. İstekliler kendisinin, imalatçısının, yetki verdiği mümessilinin veya temsilcisinin Türkiye genelinde satış sonrası hizmet vereceğini gösteren teklif ettiği ürüne (ağır ticari araç) ait yetkili servisleri için Türk Standartları Enstitüsünce verilen ve numarası TS12047 olan standardı (Yetkili Servisler - Motorlu araçlar için - Kurallar) içeren ve Türkiye genelinde yerleşik, en az ihale ilanının yayım tarihinden 6 (altı) ay öncesinden alınmış ve içeriğinde isteklinin kendisinin, imalatçısının, yetki verdiği mümessilinin veya temsilcisinin yetkili servisi olduğunu belirten TSE Hizmet Yeterlilik Belgelerinin belgeyi düzenleyen kurum/kuruluşun adı, belge numaraları, belgenin veriliş tarihleri ve son geçerlilik tarihleri Yeterlik Bilgileri Tablosunun Diğer Belgeler satırında eksiksiz olarak beyan edecektir. Yetkili servisleri gösteren belgeler teklif edilen ürüne (ağır ticari araç) ait olacak olup, hafif ticari araç ve otomobil servislerini kapsaması durumunda kabul edilmeyecektir. Bu maddede belirtilen hükmü yerine getirmeyen istekliler ihale dışı bırakılmayıp, fiyat dışı unsurdan faydalanamayacaktır. 7. 5. 4. 3. İstekliler teklif ettiği treyler çekicisinde kullanacağı aynı seride motorun en yüksek momentte (torkta) birim güç (kW) başına saatlik yakıt sarfiyatı (gr cinsinden) değerini Yeterlik Bilgileri Tablosunun Diğer Belgeler satırında eksiksiz olarak beyan edecektir (Bu değer ISO 15550 standardı prensiplerine göre ISO 9249 no. lu standartta belirtilen net güç şartında olacaktır). Bu maddede belirtilen hükmü yerine getirmeyen istekliler ihale dışı bırakılmayıp, fiyat dışı unsurdan faydalanamayacaktır. 7. 5. 4. 4. İstekliler, treyler çekicileri ve nakliye treyleri için teklifinde beyan etmiş olduğu garanti müddeti içerisinde yapılması gerekli periyodik bakım aralıklarını ve periyodik bakımda kullanacağı malzemeleri (yağ, filtreler, antifriz vb. ) teknik şartname ekinde verilen ÇİZELGEde (EK-1) belirterek, bu ÇİZELGEyi ihaleye sunacağını beyan edecektir. Bu husus Yeterlik Bilgileri Tablosunun Diğer Belgeler satırında belirtilecektir. Yeterlik Bilgileri Tablosunun Diğer Belgeler satırında ÇİZELGEyi ihaleye sunacağını beyan etmeyen istekliler ihale dışı bırakılarak teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. ÇİZELGEde teklif edilen bakım süreleri, bu sürelerde yapılan işlemler ve kullanılan malzeme treyler çekicileri ve nakliye treylerinin kataloğunda bulunan bakım süreleri, işlemler ve kullanılan malzemeden az olmayacaktır. Az olduğu takdirde treyler çekicileri ve nakliye treylerinin kataloğundaki bakım süreleri, malzemeler ve işlemler esas alınacaktır. Bu ÇİZELGEde belirtilmeyen hususlarda, istekliler tarafından yapılacak olan gerekli ilaveler ÇİZELGEye eklenecektir. Bu ÇİZELGE, yetkili kişi veya kişilerce ad soyad ve unvanı yazılarak imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır. 7. 5. 4. 5. İstekliler, teknik şartname ekindeki SUAL FORMUnu (EK-3) teklif ettikleri Treyler Çekicisi ve Nakliye Treylerinin özelliklerine uygun olarak doldurarak ihaleye sunacağını beyan edecektir. Bu husus Yeterlik Bilgileri Tablosunun Diğer Belgeler satırında belirtilecektir. Yeterlik Bilgileri Tablosunun Diğer Belgeler satırında SUAL FORMUnu ihaleye sunacağını beyan etmeyen istekliler ihale dışı bırakılarak teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu form, yetkili kişi veya kişilerce ad soyad ve unvanı yazılarak imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır. 7. 5. 4. 6. İstekliler, teklif ettikleri Treyler Çekicisinin teknik özelliklerini gösteren matbu katalog, prospektüs vb. matbu dokümanları ihaleye sunacağını beyan edecektir. Bu husus Yeterlik Bilgileri Tablosunun Diğer Belgeler satırında belirtilecektir. Yeterlik Bilgileri Tablosunun Diğer Belgeler satırında matbu katalog, prospektüs vb. matbu dokümanları ihaleye sunacağını beyan etmeyen istekliler ihale dışı bırakılarak teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Matbu katalog, prospektüs vb. matbu dokümanların her sayfası yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Verilen bu dokümanlar, teklif edilen treyler çekicisinin uygunluğunu kanıtlayıcı nitelikte olacak ve şartnamede istenilen hususlara uygunluğunu kontrol etmek için gerekli teknik bilgileri kapsayacaktır. 7. 5. 4. 7. İstekliler, teklif ettiği Treyler Çekicisi ve Nakliye Treylerinin marka, model ve serisini beyan edecektir. Bu husus Yeterlik Bilgileri Tablosunun Diğer Belgeler satırında belirtilecektir. Yeterlik Bilgileri Tablosunun Diğer Belgeler satırında beyan etmeyen istekliler ihale dışı bırakılarak teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz? — Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021

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