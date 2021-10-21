Tramvay inşaatı yağmura rağmen devam ediyor

Plajyolu'ndan Kuruçeşme'ye uzatılacak Akçaray tramvay hattı projesi kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri proje kapsamında yağışlı havaya rağmen bölgede bulunan Özel Hastane önündeki yaya üstgeçidini inşa ediyor.

ZEMİNLERDE AHŞAP KAPLAMA YAPILIYOR

Geçtiğimiz günlerde yaya üst geçidinin ana platform montajını gerçekleştiren Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, üst geçidin asansör kulelerinin dikimini yaptı. Yakın zamanda çevre düzenlemesinin de yapılacağı modern yaya üst geçidinde şu an Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri ana platform ve merdivenlerin ahşap kaplamalarını gerçekleştiriyor. 63 metre uzunluğundaki üst geçitte ayrıca asansörlerin montajı yapılacak.

290 M UZUNLUĞUNDA TRAMVAY ÜST GEÇİDİ

Mevcut Akçaray Tramvay Hattı, çalışmaların tamamlanmasıyla Plajyolu İstasyonu'ndan D-100'ün karşı tarafına geçerek Kuruçeşme'ye bağlanacak. Bu geçişin sağlanabilmesi için 290 metre uzunluğunda 9 ayaklı ve 8 açıklıklı Tramvay Üst Geçidi inşa ediliyor.

TRAMVAY HATTI 23,4 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Kuruçeşme tramvay hattının tamamlanmasıyla birlikte Akçaray tramvay hattı uzunluğu 10 bin 212 metrelik çift hatta ulaşacak. 3 kilometre tek hatlı depo sahasıyla birlikte tramvayın tek hat uzunluğu 23,4 kilometreye ulaşacak. Kuruçeşme istasyonuyla durak sayısı 16'ya çıkacak.

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