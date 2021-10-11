Trakya ve Kıyı Ege için kuvvetli sağanak uyarısı - Haberler
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Trakya ve Kıyı Ege için kuvvetli sağanak uyarısı

AA / Zeynep Canlı - Haberler | Güncel
Trakya ve Kıyı Ege için kuvvetli sağanak uyarısı

Trakya ve Kıyı Ege'de yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

TEKİRDAĞ (AA) - Trakya ve Kıyı Ege'de yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde günün ilk saatlerinden gece yarısına kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağışların, Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması öngörülüyor.

Ege Bölgesi genelinde ise güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 kilometre/saat) ile kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların, Çanakkale'nin güney ve Balıkesir'in batı ilçeleri ile İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli (30-60 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Zeynep Canlı - Son Dakika Haberleri
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