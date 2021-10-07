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Trakya Üniversitesinde "Topluluklar buluşuyor" etkinliği düzenlenecek

AA / İlker Gürel - Haberler | Güncel
Trakya Üniversitesinde

Trakya Üniversitesinde (TÜ) öğrenci toplulukları buluşması etkinliği düzenlenecek.

Trakya Üniversitesinde (TÜ) öğrenci toplulukları buluşması etkinliği düzenlenecek.

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca organize edilen etkinlik 12 - 13 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.

TÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Burak İşçimen'in koordinasyonundaki etkinliklerde öğrenci toplulukları alanlarına yönelik gösteriler sunacak, sunumlar yapacak.

Balkan Yerleşkesinde gerçekleşecek programa katılımlar hijyen, maske ve mesafe kuralı çerçevesinde olacak, alana HES kodu ile girilebilecek.

AA / İlker Gürel - Son Dakika Haberleri
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