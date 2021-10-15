Trakya Üniversitesi Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, öğrencilere çorba ikramına başladı - Haberler
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Trakya Üniversitesi Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, öğrencilere çorba ikramına başladı

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Trakya Üniversitesi Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, öğrencilere çorba ikramına başladı

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin sağlıklı beslenmeleri ve bütçelerine katkıda bulunmak için çarşamba sabahları çorba ikramında bulunuluyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin sağlıklı beslenmeleri ve bütçelerine katkıda bulunmak için çarşamba sabahları çorba ikramında bulunuluyor.

Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Mustafa Hatipler ile akademik ve idari personelin de katıldığı "Sıcak Karşılama" adı verilen etkinliğin ilk gününde öğrencilere tarhana çorbası ikram edildi.

Öğrencilere dönem boyunca her çarşamba sıcak çorba ikramında bulunacaklarını belirten Hatipler, rektörlüğün ve hayırseverlerin desteği ile hayata geçirilen bu uygulamayı geleneksel hale getirmeyi planladıklarını ifade etti.

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Haber: Trakya Üniversitesi Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, öğrencilere çorba ikramına başladı - Haberler
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