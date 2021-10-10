Trakya illerindeki vaka artışı sürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trakya illerindeki vaka artışı sürüyor

AA / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel
Trakya illerindeki vaka artışı sürüyor

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki yükseliş devam ediyor.

KIRKLARELİ (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki yükseliş devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Eylül-1 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre, Edirne'de her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 97,61 iken söz konusu tarihlerde 171,18'e yükseldi.

Edirne, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında yer aldı.

En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus oranında, ülke genelinde 1. sırada yer alan Kırklareli'nde de vakaların artışı sürüyor.

Her 100 bin kişide görülen vaka sayısı, Kırklareli'nde 98,69 iken son verilerde 200,7 olarak açıklandı.

Kırklareli de Edirne gibi vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasına girdi.

Tekirdağ'da ise her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 140,14'ten 141,06'ya yükseldi.

Aşılama oranının yüksek olduğu Trakya'da, Sağlık Bakanlığı verilerine göre en az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus oranında Türkiye genelinde Kırklareli 1'inci, Edirne 7'nci sırada yer alıyor.

AA / Gökhan Balcı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Vladimir Putin Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Kubilay Aka Düm Tek Tek Bülent Ersoy Aleyna Tilki
Spor Muslera Ersun Yanal Şenol Güneş Sergen Yalçın Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Emine Erdoğan Aykut Kocaman
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Trakya illerindeki vaka artışı sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 10:51:51. #1.13#