Trakya ikinci doz aşılamada Türkiye ortalamasının üzerindeki yerini koruyor - Haberler
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Trakya ikinci doz aşılamada Türkiye ortalamasının üzerindeki yerini koruyor

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Trakya ikinci doz aşılamada Türkiye ortalamasının üzerindeki yerini koruyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ikinci doz aşılamada Türkiye ortalamasının üzerinde bulunan Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da aşılama çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor.

KIRKLARELİ (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ikinci doz aşılamada Türkiye ortalamasının üzerinde bulunan Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da aşılama çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de birinci doz aşılama ortalaması yüzde 88,71, ikinci doz ortalaması yüzde 77,04 olarak kayda geçti.

Buna göre, ikinci doz açısından aşılanma oranının en yüksek olduğu iller arasında 81,6 ile Kırklareli üçüncü oldu. Edirne yüzde 79,9 ile dokuzuncu, Tekirdağ ise 78,4 ile Türkiye ortalamasının üzerine çıkmayı başardı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşı tatbik edilen Hasan Şengül, sağlığı için dördüncü doz aşısını olduğunu söyledi.

Herkesin aşı olması gerektiğini ifade eden Şengül, "Salgına bağlı ölümler ile vakalar halen devam ediyor. Aşı olarak kendimi daha güvende hissediyorum. Salgından korunmak için aşı olunması şart" dedi.

Kerem Saraf da yurt dışı seyahati için ikinci doz aşısını yaptırdığını söyledi.

Salgınla mücadele aşının önemine değinen Saraf, "Salgın sürecinde çok kötü dönemler geçirdik. Aşılama çalışmaları için bu süreci atlatacağımıza inanıyorum. Aşı olmadan bu süreci atlamamız çok zor. Bu yüzden tüm vatandaşların aşı olması gerekiyor." şeklinde konuştu.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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