Trakya'da vatandaşlardan aşısız ve eksik aşılılara "aşınızı olun" çağrısı

KIRKLARELİ (AA) - Trakya'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede "aşı olun" çağrısında bulundu.

Aşı merkezlerindeki hareketlilik önceki aylara göre azalırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaklaşık 3 milyon kişinin, zamanı gelen 3. doz aşısını henüz yaptırmadığını duyurdu.

Aşılamada en yüksek orana sahip Trakya'da da bu durgunluk zaman zaman gözleniyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yaşayan vatandaşlar, salgına karşı en etkin silahın aşı olduğunu, aşı olmayan ve aşı takvimini tamamlamayan vatandaşların hem kendilerini hem de halk sağlığını tehlikeye attığını vurguladı.

"Aşı olmayan bir yakınımı kaybettim"

Edirne'de yaşayan Levent Yaçı, AA muhabirine, vatandaşların kulaktan dolma bilgilere itibar etmemesi gerektiğini ve Sağlık Bakanlığının önerilerine uyarak aşılarını olması gerektiğini söyledi.

Yakın zamanda aşı olmayan bir yakınını Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Yaçı, "En yakın arkadaşlarımızı, akrabalarımızı 3. doz aşılarını ya da hiç aşı olmadıkları için kaybediyoruz. Bu işin şakası olmaz, sağdan soldan duyduklarımıza itibar etmeyelim. Vatandaş olarak üzerimize düşen görevi yapıp aşımızı olalım. Çok yakın zamanda bir arkadaşım vefat etti. Maskesiz dolaştığı için onu uyarmıştım, kendisi salgına inanmadığını belirtmişti. Kurallara uymuyordu ve aşı olmamıştı. 15 gün önce maalesef salgın hastalıktan hayatını kaybetti." şeklinde konuştu.

Mustafa Yıldız da herkese aşı olma çağrısında bulundu.

Yıldız, salgının yüksek aşılama oranı ve kurallara uyulması sayesinde sonlanacağını dile getirdi.

"Aşı olmadı, hastalığa yakalandı, ölümlerden döndü"

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşı tatbik edilen 68 yaşındaki Gülizar Yaşurtu, herkesi aşı olmaya davet etti.

Salgından korunmak için aşının önemli olduğunu ifade eden Yaşurtu, "Koronavirüs belasını atlatmak için aşı şart. Ben de aşı oldum, çok memnunum. Aşı olduk şimdiye kadar korunduk, inşallah bundan sonrada olmaz." dedi.

Oğlunun aşı olmadığını ve Kovid-19 hastalığına yakalandığını ifade eden Yaşurtu, "Çok zor atlattı hastalığı, ölümlerden döndü. Kızım ve torunlarım aşısını yaptırdılar, çok hafif geçirdiler. Herkes aşı olsun. Oğlum aşı olmaya korkuyor ve biraz da güvenci yok herhalde. Ben üçüncü aşımı yaptırdım. Ben güveniyorum ve herkes aşısını olsun. Hiç korkmasınlar." şeklinde konuştu.

Kırklareli Üniversitesinde eğitim gören Güney Amerikalı Nidevanlisa Tomas da aşı yaptırarak, aşı olunması yönünde çağrıda bulundu.

Bu arada kentte birçok vatandaşın, maske kuralına riayet etmediği gözleniyor.

Maske kullanmayan vatandaşların, maskelerini çenesinde, burnunun altında ya da kolunda taşıması dikkati çekiyor.

"Aşı olmayanların salgına yakalanma riski yüksek"

Tekirdağ'da yaşayan Hasan Bedel de aşıya herkesin hassasiyet göstermesi gerektiğini dile getirdi.

Bedel, aşı sırası geldiğinde düşünmeden aşısını olduğunu ifade ederek, "Salgınla mücadelede aşıların bulunması bizi heyecanlandırmıştı ve sıramız gelince vatandaş olarak görevimizi yaparak aşılarımızı olduk. Üçüncü doz için de sıram gelirse gidip üçüncü dozu da yatıracağım. Aşıdan dolayı herhangi bir yan etki hissetmedim. Aşı olmayanlar hastalığı yayma acısından risk gurubunda yer alıyor. Salgın hala devam ediyor. Herkesi aşı olamaya davet ediyorum ben de aşı olmayanları aşı olmaları için ikna etmeye çalışıyorum." dedi.

Kazım Cingü ise sırası gelince hemen aşılarını olduğunu ifade ederek, "Aşı olduktan sonra salgınla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Aşı olmayanların salgına yakalanma riski ve hastalığı ağır atlatma riski yüksek. Salgınla daha iyi mücadele için aşı olmayan herkesin aşı olmasını istiyoruz. Herkes aşısını olsun ve duyarlı olmaya devam ederek bu hastalıktan kurtulalım." ifadelerini kullandı.

Trakya Türkiye ortalamasının üzerinde

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de birinci doz aşılama ortalaması yüzde 89,24, ikinci doz ortalaması yüzde 78,36 olarak kayda geçti.

Buna göre, ikinci doz açısından aşılanma oranının en yüksek olduğu iller arasında 82,3 ile Kırklareli dördüncü, Edirne yüzde 80,5 ile dokuzuncu oldu, Tekirdağ ise 79,3 ile Türkiye ortalamasının üzerine çıkmayı başardı.