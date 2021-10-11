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KIRKLARELİ - Trakya'da vakalar artarken bazı vatandaşlar maske kuralını ihlal ediyor

AA / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

Trakya illerindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki yükseliş devam ederken, bazı vatandaşların kapalı mekanlarda maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmedikleri gözleniyor.

KIRKLARELİ (AA) - Trakya illerindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki yükseliş devam ederken, bazı vatandaşların kapalı mekanlarda maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmedikleri gözleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Eylül-1 Ekim'de illere göre Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 97,61 iken söz konusu tarihlerde 171,18'e yükselen Edirne ile 98,69'dan 200,7'ye çıkan Kırklareli, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında yer aldı.

Edirne'de cadde ve sokaklarda yürüyen vatandaşların bazılarının maskesiz olduğu görülürken, kapalı mekanlarda da maske kuralına riayet edilmediği gözlendi.

-"Maske takmakta direnenler var"

Vatandaşlardan Gürsel Açan, AA muhabirine, insanların kapalı mekanlarda maske takmakta direndiklerini söyledi.

Bu durumun vakaların artmasına neden olacağını belirten Açan, "Maske takmaya özen göstermemiz gerekiyor. Bu hastalıktan kurtulana kadar maskemizi takmalıyız. Kapalı yerlerde de sosyal mesafe kuralına uymamız gerekiyor. Fazla yakın oturmamamız ve otururken de maskemizi çıkarmamamız gerekiyor." dedi.

Vatandaşlardan Mehmet Bozatlı da insanların rehavete takılıp maske takmadığını belirtti.

Maske kullanımının hassas bir konu olduğunu ifade eden Bozatlı, "Bu virüsün kapalı yerlerde solunum yoluyla bulaştığı muhakkak. Onun için kapalı yerlerde olan veya girmek durumunda olanların maske ve mesafeye normalin de üzerinde bir hassasiyet göstermelerinde fayda var." diye konuştu.

"Bir çok vatandaş maske kullanmayı bıraktı"

Kırklareli'nde de vaka artışları sürerken, vatandaşların bir çoğu Kovid-19 tedbirlerine riayet etmiyor.

Kentte birçok vatandaş maske kuralını hiçe sayıyor. Maske kullanmayan vatandaşların, maskelerini çenesinde, burnunun altında ya da kolunda taşıması dikkati çekiyor.

Esnaflar da vaka artışlarıyla yeni tedbirler uygulanması ihtimaline karşı endişe taşıyor.

Esnaf Mustafa Samet Yılmaz da vatandaşların Kovid-19 tedbirlerine uymalarını istedi. Yılmaz, "Normalleşme olmasının ardından birçok vatandaş maske kullanmayı bıraktı. Herkes elinden geldiğince bir süre daha maske takmalı, maskeleri çıkarmamamız lazım. Bu birlikte atlatabileceğimiz bir hastalık. Bir iki kişinin tedbirlere uymasıyla atlatılacak bir şey değil. Tekrardan kapanma olursa bir kapanmayı daha çoğu esnaf kaldıramaz. Çoğu esnaf kepenk kapatacak. Bunun olmasını hiçbirimiz istemiyoruz." diye konuştu.

KIRKLARELİ - Trakya'da vakalar artarken bazı vatandaşlar maske kuralını ihlal ediyor

KIRKLARELİ - Trakya'da vakalar artarken bazı vatandaşlar maske kuralını ihlal ediyor

KIRKLARELİ - Trakya'da vakalar artarken bazı vatandaşlar maske kuralını ihlal ediyor

KIRKLARELİ - Trakya'da vakalar artarken bazı vatandaşlar maske kuralını ihlal ediyor
AA / Gökhan Balcı - Son Dakika Haberleri
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