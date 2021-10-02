Trakya'da Kovid-19 vaka sayıları Edirne ve Kırklareli'nde yükseldi, Tekirdağ'da düştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trakya'da Kovid-19 vaka sayıları Edirne ve Kırklareli'nde yükseldi, Tekirdağ'da düştü

AA / Salih Baran - Haberler | Güncel
Trakya'da Kovid-19 vaka sayıları Edirne ve Kırklareli'nde yükseldi, Tekirdağ'da düştü

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları geçen haftaya göre Edirne ve Kırklareli'nde arttı, Tekirdağ'da azaldı.

KIRKLARELİ (AA) - Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları geçen haftaya göre Edirne ve Kırklareli'nde arttı, Tekirdağ'da azaldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, 18-24 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarına göre, Edirne'de geçen hafta 82,40 olan vaka sayısı 97,61'e yükseldi.

Haziran başından itibaren vaka sayısı oldukça düşük seyreden ilde temmuz ortasında artış yaşandı. Kentte son dönemin en yüksek vaka sayısına 31 Temmuz-6 Ağustos aralığında ulaşıldı.

İki haftadır yükselişte olan vaka seyri bu hafta da devam etti.

Kırklareli ve Tekirdağ

En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusa oranla ülke genelinde ilk sırada yer alan Kırklareli'nde de vakalar yükseldi.

Her 100 bin kişide görülen vaka sayısı Kırklareli'nde 82,10 iken son verilerde 98,69 olarak açıklandı.

Tekirdağ'da ise her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 142,54'ten 140,14'e geriledi.

Aşılama oranının yüksek olduğu Trakya'da, Sağlık Bakanlığı verilerine göre en az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusa oranla Türkiye geneli aşılama yüzdesinde Kırklareli 1'inci, Edirne 7'nci sırada yer alıyor.

Kırklareli ve Edirne aşı verilerinin açıklandığı haritada "mavi", Tekirdağ "sarı" renkle gösteriliyor.

AA / Salih Baran - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Seyit Torun Süleyman Soylu Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Oğuzhan Koç Şafak Sezer İbrahim Tatlıses
Spor Salih Uçan Serdar Aziz Fatih Terim Hikmet Karaman Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Demir Çelik Armin Laschet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Trakya'da Kovid-19 vaka sayıları Edirne ve Kırklareli'nde yükseldi, Tekirdağ'da düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 16:06:31. #1.12#