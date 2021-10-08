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Trakya'da Kovid-19 ikinci doz aşı yapılma oranı Türkiye ortalamasının üzerinde seyrediyor

AA / Salih Baran - Haberler | Güncel
Trakya'da Kovid-19 ikinci doz aşı yapılma oranı Türkiye ortalamasının üzerinde seyrediyor

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Kovid-19 ikinci doz aşı yapılma oranı Türkiye ortalaması üzerinde ilerliyor.

KIRKLARELİ (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Kovid-19 ikinci doz aşı yapılma oranı Türkiye ortalaması üzerinde ilerliyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Kovid-19 ikinci doz aşı yapılma oranı bugün itibarıyla Türkiye ortalaması yüzde 73,80 iken Trakya'da bu oran yüzde 78 olarak belirlendi.

Türkiye genelinde Kırklareli ikinci doz aşı yapılma oranında yüzde 79,7 ile birinci, Edirne yüzde 78,4'le yedinci, Tekirdağ ise yüzde 75,9 ile yirminci sırada yer alıyor.

Aşıya ilgi yoğun

Trakya'daki hastanelerde doz sırası gelen vatandaşlar aşılarını olmaya devam ediyor.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde 4. doz aşısını olan 68 yaşındaki Cavidan Deniz, AA muhabirine, salgınla mücadele için aşının şart olduğunu, sırası gelenin aşısını yaptırması gerektiği belirtti.

Deniz, aşı olunsa dahi maske, mesafe ve hijyen kurallarına da harfiyen uyulması gerektiğine dikkati çekti.

İkinci doz aşısını yaptıran 38 yaşındaki İsmail Hakkı Canpolat da aşının salgınla mücadelede en önemli silah olduğunu belirterek, toplum sağlığı için herkesi aşı olmaya davet etti.

Ömer Kayabaş ise ailecek aşı olmaya geldiklerini söyledi.

Aşıyla ilgili ortaya atılan olumsuz fikirleri dinlemediğini, aksine aşının hayat kurtardığına inandığını belirten Kayabaş, "Sanayide çalışan bir arkadaşım 37 yaşında aşı olmadığı için hayatını kaybetti, çok üzgünüz. Lütfen insanlar sırası geldikçe aşılarını olsun ve tedbirleri de uyumaya devam etsin." diye konuştu.

Trakya'da Kovid-19 ikinci doz aşı yapılma oranı Türkiye ortalamasının üzerinde seyrediyor

Trakya'da Kovid-19 ikinci doz aşı yapılma oranı Türkiye ortalamasının üzerinde seyrediyor

Trakya'da Kovid-19 ikinci doz aşı yapılma oranı Türkiye ortalamasının üzerinde seyrediyor

Trakya'da Kovid-19 ikinci doz aşı yapılma oranı Türkiye ortalamasının üzerinde seyrediyor

AA / Salih Baran - Son Dakika Haberleri
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