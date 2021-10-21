Trakya çiftçisine "sularımızı daha dikkatli kullanmalıyız" uyarısı - Haberler
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Trakya çiftçisine "sularımızı daha dikkatli kullanmalıyız" uyarısı

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Trakya çiftçisine

Kırklareli Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ülviye Çebi, Trakya çiftçisine suları daha dikkatli kullanma uyarısında bulundu.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ülviye Çebi, Trakya çiftçisine suları daha dikkatli kullanma uyarısında bulundu.

Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce, Üsküp beldesinde "sulama kursu" eğitimlerine başlandı.

Eğitime katılan Doç. Dr. Ülviye Çebi, dünyanın yüzde 97'sinin suyla kaplı olmasına rağmen sadece yüzde 3'lük kısmının tatlı sulardan oluştuğunu söyledi.

Bu yüzde 3'lük kısmın büyük bir bölümünün de buz kütlelerinden oluştuğunu vurgulayan Çebi, Türkiye'nin de sanıldığı gibi su zengini bir ülke olmadığını kaydetti.

Çebi, Türkiye'de 24 milyon hektar alanda tarım yapıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ekonomik olarak sulanabilir alanımız 8,5 milyon hektar. Biz 6,5 milyon hektarını suluyoruz. Türkiye topraklarına oranladığımızda sadece yüzde 26'lık bir kısmını suluyoruz. Trakya toprakları açısından oldukça verimli arazilere sahibiz. Çok suyumuz var gibi geliyor bize bir sürü barajlarımız var. Trakya, Türkiye'de en az su potansiyeline sahip yer. Bu nedenle biz Trakya çiftçisi olarak sularımızı biraz daha dikkatli kullanmalıyız. Çok hızlı bir nüfus artışı söz konusu. Bu nedenle gıda ve su kullanımı ihtiyacı da artıyor. Su kaynaklarını çok etkin bir şekilde kullanmak zorundayız. Vahşi sulamadan vazgeçmeliyiz."

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ise son 20 yılda Türkiye'de 600 baraj yapıldığını ifade etti.

Son 4 yılda yapılan tüm barajların sulama sistemlerinin kapalı olarak yapıldığı anlatan Aksoy, çiftçilerin doğru bir şekilde sulama yapması gerektiğini sözlerine ekledi.

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AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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