Traktörün römorkuna bağladığı köpeği metrelerce sürükledi - Haberler
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Traktörün römorkuna bağladığı köpeği metrelerce sürükledi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Traktörün römorkuna bağladığı köpeği metrelerce sürükledi

Tekirdağ'da, iddiaya göre, traktör römorkunun arkasına bağladığı köpeği sürüklediği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenen H.Ö. hakkında Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı, inceleme başlattı.

TEKİRDAĞ (DHA) - Tekirdağ'da, iddiaya göre, traktör römorkunun arkasına bağladığı köpeği sürüklediği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenen H.Ö. hakkında Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı, inceleme başlattı. İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Uğur Avcı da olayın yaşandığı İnecik Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Savcının talimatıyla gözaltına alınan H.Ö., ilk ifadesinde köpeğin kendisine ait olmadığını ve traktörün arkasına bağlı olduğunu görmediğini iddia etti. Köpeği başkalarının bağladığını ileri süren H.Ö.'nün yarın savcılığı sevk edileceği öğrenildi. İnecik'te yaşayan ve H.Ö.'nün yakını olduğunu söyleyen Recep Özdeniz, bölgede çadır kuranların köpeği römorka bağladığını ileri sürdü. Özdeniz, "Römorklar burada duruyordu. Gündöndü toplamak için burada çadır kuruyorlar. Köpeği de römorkun arkasına bağlıyorlar. Amcamın oğlu da benim araba diyerek, arkasındaki köpeği görmemiş. Bakmamış arkasına, köpeğin bağlı olduğundan hiç haberi yok. O şekilde olmuş olay. Köpek de ölmemiş" dedi.

Römorka bağlandıktan sonra sürüklenerek yaralandığı iddia edilen köpeğin, sahipleri tarafından alınıp kendi imkanlarıyla tedavi edildikten sonra götürüldüğü de öne sürüldü.

Traktörün römorkuna bağladığı köpeği metrelerce sürükledi

Traktörün römorkuna bağladığı köpeği metrelerce sürükledi

Traktörün römorkuna bağladığı köpeği metrelerce sürükledi

Traktörün römorkuna bağladığı köpeği metrelerce sürükledi

Traktörün römorkuna bağladığı köpeği metrelerce sürükledi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Traktörün römorkuna bağladığı köpeği metrelerce sürükledi - Haberler
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