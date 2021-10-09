TRAKTÖRÜN RÖMORKUNA BAĞLADIĞI KÖPEĞİ METRELERCE SÜRÜKLEDİ - Haberler
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TRAKTÖRÜN RÖMORKUNA BAĞLADIĞI KÖPEĞİ METRELERCE SÜRÜKLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kimliği belirsiz kişinin traktör römorkunun arkasına bağladığı köpeği sürükleyerek götürdüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kimliği belirsiz kişinin traktör römorkunun arkasına bağladığı köpeği sürükleyerek götürdüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Jandarma, sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

Olay, Süleymanpaşa ilçesine bağlı İnecik Mahallesi'nde meydana geldi. Traktör sürücüsü, römorka bağladığı köpeği sürüklemeye başladı. Olayı gören bir kişi, o anları cep telefonuyla kayda aldı. Görüntülerde köpeğin hareketsiz şekilde sürüklendiği yer aldı. Görüntüleri çeken kişiye yanındaki arkadaşının, İyi çek bu adamı. Köpeği çeke çeke öldürdü. Yanından geçerken yüzünü de çek. Herkes görsün bu adamı dediği duyuldu.

Görüntüleri inceleyen Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücünün bulunması için çalışma başlattı.

TRAKTÖRÜN RÖMORKUNA BAĞLADIĞI KÖPEĞİ METRELERCE SÜRÜKLEDİ

TRAKTÖRÜN RÖMORKUNA BAĞLADIĞI KÖPEĞİ METRELERCE SÜRÜKLEDİ

TRAKTÖRÜN RÖMORKUNA BAĞLADIĞI KÖPEĞİ METRELERCE SÜRÜKLEDİ

TRAKTÖRÜN RÖMORKUNA BAĞLADIĞI KÖPEĞİ METRELERCE SÜRÜKLEDİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Traktörün römorkuna bağladığı köpeği metrelerce sürükledi

Traktörün römorkuna bağladığı köpeği metrelerce sürükledi

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Haber: TRAKTÖRÜN RÖMORKUNA BAĞLADIĞI KÖPEĞİ METRELERCE SÜRÜKLEDİ - Haberler
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