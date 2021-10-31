Traktörün devrilen römorku çöp konteynerlerine çarptı: 1 yaralı - Haberler
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Traktörün devrilen römorku çöp konteynerlerine çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Traktörün devrilen römorku çöp konteynerlerine çarptı: 1 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde traktörden ayrılan römorkun devirdiği çöp konteyneri yolda yürüyen yayaya çarparak yaraladı.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde traktörden ayrılan römorkun devirdiği çöp konteyneri yolda yürüyen yayaya çarparak yaraladı.

Kaza, Çarşamba ilçesi Allı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrullah O. idaresindeki çakıl yüklü traktör, römork bağlantı piminin yerinden çıkması sonucu traktörün arkasında bulunan römork, yol kenarındaki çöp konteynırına çarparak yere devrildi. Traktörden ayrılan römorkun çarptığı çöp konteynırı ise yol kenarından geçen İbil Ç.'ye(72) çarptı. Çarpma sonucu İbil Ç. hafif şekilde yaralandı.

Hafif yarayla kazayı atlatan yayaya ayakta tedavi uygulanırken, devrilen römork mahallelilerin yardımlarıyla kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN

Traktörün devrilen römorku çöp konteynerlerine çarptı: 1 yaralı

Traktörün devrilen römorku çöp konteynerlerine çarptı: 1 yaralı

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