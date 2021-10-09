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Traktörün arkasına bağlanan köpek metrelerce sürüklendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Traktörün arkasına bağlanan köpek metrelerce sürüklendi Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde traktörün arkasına römorka bağlanan bir köpek metrelerce sürüklendi.

TEKİRDAĞ (İHA) - - Traktörün arkasına bağlanan köpek metrelerce sürüklendi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde traktörün arkasına römorka bağlanan bir köpek metrelerce sürüklendi.

Olay, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı İnecik Mahallesinde meydana geldi. Traktörün arkasındaki römorka bağlanan bir köpek, metrelerce sürüklendi. Sürüklenen köpek, arkadan seyir halinde olan bir araçtaki vatandaşın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Traktörün arkasına bağlanan köpek metrelerce sürüklendi

Traktörün arkasına bağlanan köpek metrelerce sürüklendi

Traktörün arkasına bağlanan köpek metrelerce sürüklendi

Traktörün arkasına bağlanan köpek metrelerce sürüklendi
İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Son Dakika Haberleri
Traktörün arkasına bağlanan köpek metrelerce sürüklendi

Traktörün arkasına bağlanan köpek metrelerce sürüklendi

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