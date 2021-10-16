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Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Bilecik'te seyir halinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te seyir halinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bilecik'in Merkez ilçesine bağlı Çukurören köyünde tarlasında dik yokuş rampadan çıktığı esnada traktörün devrilmesiyle traktörün altından kalan 11 AP 490 plakalı traktör sürücüsü Hüseyin Topal (73) traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin kaza yeri incelemesinin ardından Hüseyin Topal'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Bilecik Eğitim ve araştırma Hastanesine gönderildi. - BİLECİK

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Haber: Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti - Haberler
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