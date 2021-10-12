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Traktörlere 'Reflektör' denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Traktörlere 'Reflektör' denetimi

Manisa'nın Salihli ilçesinde Bölge Trafik Denetleme İstasyonu ekipleri, tarımsal faaliyette bulunan araçlara yönelik gerçekleştirdiği denetimde, sürücüleri önce bilgilendirdi, sonra reflektör dağıttı.

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde Bölge Trafik Denetleme İstasyonu ekipleri, tarımsal faaliyette bulunan araçlara yönelik gerçekleştirdiği denetimde, sürücüleri önce bilgilendirdi, sonra reflektör dağıttı.

Olası traktör kazalarının önüne geçebilmek maksadıyla kapsamlı denetimler ve her fırsatta bilgilendirme çalışması yapan Salihli Bölge Trafik Denetleme İstasyonu ekipleri, İzmir-Ankara E96 karayolunda tarımsal faaliyette bulunan traktörlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde özellikle traktörlerde görünmeyi sağlayan üçgen reflektör, flaşörlü lamba ile traktörlerde zorunlu olan devrilme esnasında sürücünün traktörün altında kalarak ölmesini veya ağır yaralanmasını engelleyen koruma çerçevesinin bulunup bulunmadığı kontrol edildi.

Gece görünmeyi sağlayan reflektör bulunmayan traktör sürücülerine ise reflektör dağıtıldı. Römorklara reflektörleri ise Bölge Trafik Amiri Nedim Uslu kendi elleri ile taktı.

Sürücüler bilgilendirildi

Mersindere Mahallesi'nde ve denetimlerde traktör sürücülerini bilgilendirmelerde bulunan Bölge Trafik Amiri Nedim Uslu, "Tarımsal faaliyette bulunan araçların karışmış olduğu kazaları en aza indirerek vatandaşımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için trafik denetimi ve bilgilendirme faaliyetlerimize devam edilecektir" dedi.

Traktör sürücüleri de kendilerini bilgilendirmelerde bulunup, reflektör hediye eden Salihli Bölge Trafik Denetleme İstasyonu ekiplerine teşekkür etti. - MANİSA

Traktörlere 'Reflektör' denetimi

Traktörlere 'Reflektör' denetimi

Traktörlere 'Reflektör' denetimi

Traktörlere 'Reflektör' denetimi

Traktörlere 'Reflektör' denetimi

Traktörlere 'Reflektör' denetimi

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