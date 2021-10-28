Traktörle şarampole uçan sürücü hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Traktörle şarampole uçan sürücü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / Senanur Erdoğan - Haberler | Yerel

Traktörle şarampole uçan sürücü hayatını kaybetti Erzincan'da traktörle şarampole uçan sürücü hayatını kaybetti.

ERZİNCAN (İHA) - Traktörle şarampole uçan sürücü hayatını kaybetti

ERZİNCAN - Erzincan'da traktörle şarampole uçan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 11. 30 sıralarında Erzincan - Gümüşhane kara yolu üzeri Yanlızbağ Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye mazot aldıktan sonra 27 AC 717 plakalı traktörle mahalleye dönen Remzi Yıldırım (63), direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu.

Kazada, Remzi Yıldırım olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonucu ceset hastane morguna kaldırıldı.

Traktörle şarampole uçan sürücü hayatını kaybetti

Traktörle şarampole uçan sürücü hayatını kaybetti

Traktörle şarampole uçan sürücü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / Senanur Erdoğan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title