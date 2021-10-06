Traktörle kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
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Traktörle kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Haberler | Güncel
Traktörle kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

ŞANLIURFA'da pamuk yüklü kamyonla traktörün çarpıştığı kazada Emine Göghan (55) hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

ŞANLIURFA'da pamuk yüklü kamyonla traktörün çarpıştığı kazada Emine Göghan (55) hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Harran ilçe merkezinde meydana geldi. Casım Çetin yönetimindeki 63 NA 797 plakalı pamuk yüklü kamyon, karşı yönden gelen Mustafa Göghan yönetimindeki 63 TC 570 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada, traktör sürücüsü Mustafa Göghan ile yanındaki eşi Emine Göghan yaralandı.

Göghan çifti, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Emine Göghan doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kamyon şoförü Casım Çetin gözaltına alındı.


Traktörle kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Son Dakika Haberleri
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