Traktörle kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı - Haberler
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Traktörle kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Traktörle kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

Sivas'ta meydana gelen kazada otomobil tarlatan yola çıkan traktörle kafa kafaya çarpıştı.

ŞARKIŞLA, SİVAS (İHA) - Sivas'ta meydana gelen kazada otomobil tarlatan yola çıkan traktörle kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü iki kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Yıldızeli- Şarkışla yolu Direkli köyü yakınlarında meydana geldi. Kazada Şarkışla'dan gelip Yıldızeli istikametine gitmekte olan Sümeyye Yılmaz (30) idaresindeki 38 DJ 898 plakalı Fiat marka otomobil, tarladan çıkarak yola girmekte olan Hasan Topal (21) idaresindeki 58 HG 967 plakalı traktörle kafa kafaya çarpıştı. Traktörün altına giren otomobil hurdaya döndü. Araçta sıkışan Solmaz Yılmaz (29) olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer yaralı AFAD ekiplerinin yardımı ile çıkartıldı. Yaralı sürücüler ambulanslar ile Sivas'ta ki hastanelere nakledildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Traktörle kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

Traktörle kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

Traktörle kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

Traktörle kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

Traktörle kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

Traktörle kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

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