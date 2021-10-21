Traktör ve Tarım İşçileri Taşımacılığı Denetimi Gerçekleştirildi

Trafik güvenliğinin sağlanması, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek amacıyla 14-17 Ekim 2021 tarihleri arasında ülke genelinde özel denetim gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde 4 bin 846 araç/sürücü denetlendi.

44 sürücünün araçlarda bulundurulması gereken gereçleri bulundurmadığı veya kullanmadığı, 112 sürücünün belgesinin bulunmadığı, 381 aracın fenni muayenesinin bulunmadığı tespit edilerek işlem yapıldı.

162 araç trafikten men edildi. Türk Polis Teşkilatı olarak sürücülere ve yolculara seyahatleri boyunca can güvenlikleri için trafik kurallarına uymaları hatırlatılır, denetimlerin devam edeceği kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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