Traktör üstünde fenalaştı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı - Haberler
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Traktör üstünde fenalaştı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Traktör üstünde fenalaştı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı

Amasya'nın Taşova ilçesinde kullandığı traktör üzerinde fenalaşan 64 yaşındaki Niyazi İçerli, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

AMASYA (İHA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde kullandığı traktör üzerinde fenalaşan 64 yaşındaki Niyazi İçerli, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Kaza, edinilen bilgiye göre, Yemişen Mahallesi Plevne Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Niyazi İçerli (64), 05 HL 102 plakalı traktörüne bindiği sırada kalp krizi geçirdi. Geçirdiği kalp krizi sonucu fenalaşan Niyazi İçerli, traktörün ön ve arka tekeri arasında sıkıştı. Sağlık ekiplerinin kalp masajı yaparak, hastaneye götürdüğü Niyazi İçerli'ye sağlık durumu stabil olana kadar ekipler tarafından müdahale yapıldı.

Sağlık ekipleri, tarafından Amasya Sabuncuoğlu Şeraffeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevki istendi. Sevk için hastaneden çıkış yaptıkları sırada ambulans içinde tekrar kalbi duran İçerli ambulans içinde kalp masajı yapıldıktan sonra tekrar Taşova Devlet Hastanesi içerisine alındı.

Niyazi İçerli, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - AMASYA

Traktör üstünde fenalaştı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı

Traktör üstünde fenalaştı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı

Traktör üstünde fenalaştı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı

Traktör üstünde fenalaştı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı

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