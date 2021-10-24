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Traktör devrildi, sürücü öldü

Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Haberler | Güncel
Traktör devrildi, sürücü öldü

DÜZCE'de, çamurlu yolda devrilen traktörün sürücüsü Erdal Poyraz (44) yaşamını yitirdi.

DÜZCE (DHA) - DÜZCE'de, çamurlu yolda devrilen traktörün sürücüsü Erdal Poyraz (44) yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde, Düzce'ye bağlı Yayla köyü yolunda meydana geldi. Erdal Poyraz idaresindeki 81 EP 890 plakalı traktör, yolun çamurlu olması nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Sürücü Poyraz, ters dönen traktörün altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Poyraz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Traktör devrildi, sürücü öldü

Traktör devrildi, sürücü öldü

Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Son Dakika Haberleri
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