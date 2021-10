Train Mechanic Simulator 2022 duyuruldu, yapımcı firma Atomic Jelly, oyunun fragmanını YouTube üzerinden paylaştı.

Her şey için bir simülatör çıkıyor! Simülasyon oyunları, tarihte hiç olmadıkları kadar popüler bir konumdalar. Araba tamirinden benzin işletmeye, bilgisayar dizmeden ev temizlemeye artık neredeyse her eğlenceli sayılabilecek faaliyet için bir simülasyon var. Üstelik bu simülasyonların kayda değer bir kitlesi de var. Her yeni çıkan oyun bir anda YouTube ve Twitch'te izlenme rekorları kırarken, çoğunlukla abartılı olmayan sistem gereksinimleriyle bu oyunlar oldukça fazla kopya satmayı başarıyor.

İşte bu sefer de simülasyon oyunları ailesinin yeni üyesi Train Mechanic Simulator 2022 duyuruldu. Şu ana kadar içinizde bir tren tamircisi olmak var mıydı bilmiyoruz ancak, simülasyon oyunlarının büyüsü olsa gerek, bundan sonra bir tren tamircisi olmak isteyebilirsiniz. Parçaları değiştirmekten, lehim yapmaya ve treni yıkayıp boyamaya kadar çeşitli görevlerden sorumlu olduğumuz bu oyunda amacımız treni zevkimize uygun şekilde inşa etmek ve zamanla geliştirmek.