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Trafo hırsızları suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Trafo hırsızları suçüstü yakalandı

Manisa'nın Gördes ilçesinde gece saatlerinde trafodan hırsızlık yapan iki şüpheli jandarma ekipleri tarafından suç üstü yakalandı.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Gördes ilçesinde gece saatlerinde trafodan hırsızlık yapan iki şüpheli jandarma ekipleri tarafından suç üstü yakalandı.

Olay Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Kıymık Mahallesi mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre trafoda şüpheli hareketlerin olduğu ihbarı üzerine Gördes Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Bölgeye gelen ekipler M.D ve Y.D isimli iki şüphelinin hırsızlık girişiminde bulunduklarını tespit ederek suçüstü baskın düzenledi. Şüpheli M.D. ile Y.D. gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili araştırma başlatıldı. - MANİSA

Trafo hırsızları suçüstü yakalandı

Trafo hırsızları suçüstü yakalandı

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