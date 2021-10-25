Trafikte ticari taksiden indirdikleri adamı tekme tokat dövdüler - Haberler
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Trafikte ticari taksiden indirdikleri adamı tekme tokat dövdüler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Trafikte ticari taksiden indirdikleri adamı tekme tokat dövdüler

Isparta'da seyir halinde olan iki otomobil sürücüsü, kırmızı ışıkta duran bir ticari taksideki müşteriyi indirerek tekme tokat dövdüler.

İSTANBUL (İHA) - Isparta'da seyir halinde olan iki otomobil sürücüsü, kırmızı ışıkta duran bir ticari taksideki müşteriyi indirerek tekme tokat dövdüler. O anlar bir vatandaş tarafından anbean cep telefonuyla kaydedildi.

Olay dün akşam saatlerinde İstanbul yolu üzerinde bir kavşakta meydana geldi. Seyir halinde olan iki otomobil kırmızı ışıkta durduktan sonra ticari taksi içindeki müşteriyi araçtan indirip tekme tokat darp ettiler. Müşteriyi "abi lütfen vurma" demesine rağmen darp eden kimliği belli olmayan şahıslar darp ettiği vatandaşı tekrardan taksiye bindirdiler. O anlar ise bir vatandaş tarafından anbean cep telefonuyla kaydedildi. - ISPARTA

Trafikte ticari taksiden indirdikleri adamı tekme tokat dövdüler

Trafikte ticari taksiden indirdikleri adamı tekme tokat dövdüler

Trafikte ticari taksiden indirdikleri adamı tekme tokat dövdüler

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