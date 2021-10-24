Trafikte tehlikeli paten yolculuğu bu kez hüsranla bitti - Haberler
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Trafikte tehlikeli paten yolculuğu bu kez hüsranla bitti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trafikte tehlikeli paten yolculuğu bu kez hüsranla bitti Yolu çekmek isterken kendi düşüşünü böyle kaydetti Kocaeli D-100 Karayolu'nda pateniyle seyreden bir genç o anları telefonuyla kaydetmeye çalışınca düşüp bariyerlere çarptı.

KOCAELİ (İHA) - Trafikte tehlikeli paten yolculuğu bu kez hüsranla bitti

Yolu çekmek isterken kendi düşüşünü böyle kaydetti

KOCAELİ - Kocaeli D-100 Karayolu'nda pateniyle seyreden bir genç o anları telefonuyla kaydetmeye çalışınca düşüp bariyerlere çarptı.

Olay, D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir arkadaşıyla birlikte trafikte pateniyle seyir halinde olan genç, o anları cep telefonuyla kaydetmek istedi. Bir süre izlediği yolu çeken genç, daha sonra arkasına dönünce olanlar oldu. Arkasına döndükten hemen sonra düşen genç bariyere çarptı. Kendi düşüş anını kaydeden genç patenci, ayağa kalkınca gülmeye başladı.

Trafikte tehlikeli paten yolculuğu bu kez hüsranla bitti

Trafikte tehlikeli paten yolculuğu bu kez hüsranla bitti

Trafikte tehlikeli paten yolculuğu bu kez hüsranla bitti

Trafikte tehlikeli paten yolculuğu bu kez hüsranla bitti

Trafikte tehlikeli paten yolculuğu bu kez hüsranla bitti

Trafikte tehlikeli paten yolculuğu bu kez hüsranla bitti

Trafikte tehlikeli paten yolculuğu bu kez hüsranla bitti

Trafikte tehlikeli paten yolculuğu bu kez hüsranla bitti

Trafikte tehlikeli paten yolculuğu bu kez hüsranla bitti
İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uslu - Son Dakika Haberleri
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