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Trafikte tartıştıkları 2 kişiyi baltayla yaraladılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trafikte tartıştıkları 2 kişiyi baltayla yaraladılar Yaşanan kavgada 2 şüpheli gözaltına alındı Sakarya'nın Erenler ilçesinde trafikte yaşanan tartışma neticesinde 2 kişi balta ile yaralandı.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (İHA) - Trafikte tartıştıkları 2 kişiyi baltayla yaraladılar

Yaşanan kavgada 2 şüpheli gözaltına alındı

SAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesinde trafikte yaşanan tartışma neticesinde 2 kişi balta ile yaralandı. Olay sonrası 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Erenler ilçesi Bağlar Mahallesi 7108 No'lu sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A., T.C.K. ile Y.A. ve A.A. arasında trafikte henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda, S.A. ile T.C.K. balta ile kol ve karnından yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşanan kavga sonrasında ise olayın şüphelileri Y.A. ile A.A. polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri ise, olay yerinde bulunan balta ile kan izleri üzerinde inceleme yaparken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

Trafikte tartıştıkları 2 kişiyi baltayla yaraladılar

Trafikte tartıştıkları 2 kişiyi baltayla yaraladılar

Trafikte tartıştıkları 2 kişiyi baltayla yaraladılar

Trafikte tartıştıkları 2 kişiyi baltayla yaraladılar

Trafikte tartıştıkları 2 kişiyi baltayla yaraladılar

Trafikte tartıştıkları 2 kişiyi baltayla yaraladılar

Trafikte tartıştıkları 2 kişiyi baltayla yaraladılar

Trafikte tartıştıkları 2 kişiyi baltayla yaraladılar

Trafikte tartıştıkları 2 kişiyi baltayla yaraladılar
İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek - Son Dakika Haberleri
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