Trafikte çıkan tartışmada milli sporcu İnaloğlu silahla yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trafikte çıkan tartışmada milli sporcu İnaloğlu silahla yaralandı

AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel
Trafikte çıkan tartışmada milli sporcu İnaloğlu silahla yaralandı

Zonguldak'ta trafikte çıkan tartışmada silahla yaralanan Milli diskçi Berke İnaloğlu tedavi altına alındı.

GAZİPAŞA, ANTALYA (AA) - Zonguldak'ta trafikte çıkan tartışmada silahla yaralanan Milli diskçi Berke İnaloğlu tedavi altına alındı.

İddiaya göre, Gazipaşa Caddesi'nde sürücü S.D. ile milli diskçi Berke İnaloğlu arasında trafikte henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgayı, vatandaşlar ve diğer sürücüler ayırdı.

Kavga sonrası milli sporcuyu takip eden ve aracının önünü kesen S.D, Bülent Ecevit Caddesi'nde İnaloğlu'nu silahla yaraladı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan milli sporcu tedavi altına alındı.

Şüpheli S.D. gözaltına alındı.

AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri
Mete Gazoz, anneannesinin öldüğü kazayı anlattı: Vurduğu yerden 30 metre ileriye fırlatmış

Mete Gazoz, anneannesinin öldüğü kazayı anlattı: Vurduğu yerden 30 metre ileriye fırlatmış

 MİT, Irak'ın kuzeyinde 2 PKKKCK mensubunu etkisiz hale getirdi

MİT, Irak'ın kuzeyinde 2 PKK/KCK mensubunu etkisiz hale getirdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mehmet Ali Erbil Ece Üner Burak Sergen Mustafa Keser
Spor Muslera Ali Koç Ersun Yanal Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Kerem Aktürkoğlu Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Trafikte çıkan tartışmada milli sporcu İnaloğlu silahla yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 20:08:51. #1.11#