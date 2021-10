Trafik Polisi Araçta Rahatsızlanan Yaşlı Kadın İçin Yolu Açtı

Sakarya'da motorize trafik polisi, yolda araç içerisinde aniden rahatsızlanan yaşlı kadının imdadına yetişti. Polis, otomobile trafikte yol açarak hastaneye yetişmesini sağladı. İhtiyaç duyduğunuz her an her yerdeyiz ?????????>?

Şahin Polisimiz, bir araç içinde rahatsızlanan teyzemizi hastaneye yetiştirdi.

??Sakarya pic. twitter. com/asfW02jI03

— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) October 22, 2021 Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 15 Temmuz Bulvarı üzerinde ilerlemekte olan bir otomobil içerisinde bulunan yaşlı kadın aniden rahatsızlandı. Bu esnada araç sürücüsü ise, oradan geçmekte olan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi motorize trafik personelinden yardım talep etti. Talep üzerine, motorize ekip önde eşlik ederek trafiği açıp vatandaşı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yetiştirdi. O anlar ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı. Görüntülerde, trafik polisinin trafiği açtığı ve arkasından ise rahatsızlanan kadının içerisinde bulunduğu otomobilin geldiği anlar yer aldı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri