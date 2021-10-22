Trafik kurallarını ihlal edenler drone ile tespit edildi

İZMİR (İHA) - İzmir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen drone destekli trafik denetimlerinde, trafik kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 65 sürücüye toplam 34 bin 228 lira ceza kesildi. Emniyet şeridi ihlali yapan ve polisi görünce gizlenmeye çalışan bir aracın yakalanma anı ise drone ile havadan görüntülendi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması için sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun araç kullanmaya yöneltmek, trafik kazaları sonucunda meydana gelen ölümleri ve ağır yaralanmaları önlemek, trafik denetimlerinin etkin, sürekli ve yoğun şekilde yürütülerek trafik güvenliğini artırmak amacıyla drone destekli planlı denetimler gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen denetimlerde, 14 sürücüye 'emniyet şeridini ihlal etmek', 29 kişiye 'emniyet kemeri takmamak', 13 kişiye 'yasak olan yerlerden geçmek', 3 kişiye 'kask takmamak', 3 sürücüye 'seyir halinde cep telefonu kullanmak', 2 kişiye 'sürücü belgesi alındığı halde araç kullanmak' ve 1 kişiye de 'muayenesiz araç kullanmaktan toplam 34 bin 228 lira ceza uygulandı.

Emniyet şeridi ihlali yapan sürücü yakayı ele verdi

Öte yandan bir araç sürücüsünün yoğun trafikte emniyet şeridinde seyir halinde olması, polis ekiplerini görünce diğer araçların arkasına saklanması, daha sonra kendisini fark eden polis ekiplerince işlem yapılmak üzere çevrildiği anlar havadan görüntülendi. - İZMİR

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