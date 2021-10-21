TRAFİK KURALLARINI İHLAL EDENLER DRON İLE YAKALANDI - Haberler
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TRAFİK KURALLARINI İHLAL EDENLER DRON İLE YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'de dronlu denetimlerde, trafik kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 65 sürücüye toplam 34 bin 228 lira idari para cezası kesildi.

İZMİR'de dronlu denetimlerde, trafik kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 65 sürücüye toplam 34 bin 228 lira idari para cezası kesildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri tarafından; trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması için; sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, trafik kazaları sonucunda meydana gelen ölümleri ve ağır yaralanmaları önlemek, trafik denetimlerinin 'etkin, sürekli ve yoğun' şekilde yürütülerek trafik güvenliğini arttırmak amacıyla 'dron destekli planlı denetimler' gerçekleştirildi. Denetimlerde, 14 sürücüye emniyet şeridini ihlal etmek, 29 kişiye emniyet kemeri takmamak, 13 kişiye yasak olan yerlerden geçmek, 3 kişiye kask takmamak, 3 sürücüye seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 2 kişiye sürücü belgesi alındığı halde araç kullanmak, 1 kişiye de muayenesiz araç kullanmaktan toplam 34 bin 228 lira para cezası kesildi.

TRAFİK KURALLARINI İHLAL EDENLER DRON İLE YAKALANDI

TRAFİK KURALLARINI İHLAL EDENLER DRON İLE YAKALANDI

TRAFİK KURALLARINI İHLAL EDENLER DRON İLE YAKALANDI

TRAFİK KURALLARINI İHLAL EDENLER DRON İLE YAKALANDI
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