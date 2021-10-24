Trafik kazasında yok olan 4 kişilik aile, gözyaşlarıyla toprağa verildi (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trafik kazasında yok olan 4 kişilik aile, gözyaşlarıyla toprağa verildi (2)

Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan - Haberler | Güncel
Trafik kazasında yok olan 4 kişilik aile, gözyaşlarıyla toprağa verildi (2)

İKİ SÜRÜCÜ DE TUTUKLANDI?Burdur'da, 5 kişinin yaşamını yitirdiği kaza sonrası gözaltına alınan kamyon şoförü Ahmet Aydoğan ile tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alınan traktör sürücüsü Yusuf Akın, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden...

BURDUR (DHA) - İKİ SÜRÜCÜ DE TUTUKLANDI

? Burdur'da, 5 kişinin yaşamını yitirdiği kaza sonrası gözaltına alınan kamyon şoförü Ahmet Aydoğan ile tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alınan traktör sürücüsü Yusuf Akın, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan - Son Dakika Haberleri
BURDUR'DA KONTROLDEN ÇIKAN KAMYON DEHŞET SAÇTI, BİR AİLE YOK OLDU: 5 ÖLÜ, 1 YARALI (2)- YENİDEN

BURDUR'DA KONTROLDEN ÇIKAN KAMYON DEHŞET SAÇTI, BİR AİLE YOK OLDU: 5 ÖLÜ, 1 YARALI (2)- YENİDEN

 Son dakika haberleri! Burdur'da kontrolden çıkan kamyon dehşet saçtı, bir aile yok oldu: 5 ölü, 1 yaralı (2)- Yeniden

Son dakika haberleri! Burdur'da kontrolden çıkan kamyon dehşet saçtı, bir aile yok oldu: 5 ölü, 1 yaralı (2)- Yeniden
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title