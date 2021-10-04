Trafik kazasında vefat eden Başkan Yardımcısı için belediyede tören düzenlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trafik kazasında vefat eden Başkan Yardımcısı için belediyede tören düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Trafik kazasında vefat eden Başkan Yardımcısı için belediyede tören düzenlendi

Bartın'dan Ankara'daki MHP Bölge İstişare Grup Toplantısına katılmak üzere hareket eden midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç (49) için Belediye binası önünde tören düzenlendi.

ANKARA (İHA) - Bartın'dan Ankara'daki MHP Bölge İstişare Grup Toplantısına katılmak üzere hareket eden midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç (49) için Belediye binası önünde tören düzenlendi.

Hafta sonu Ankara'da gerçekleştirilen MHP Bölge İstişare Grup Toplantısına katılacak olan MHP Bartın teşkilatını taşıyan midibüs Esenyurt mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Devrilen minibüste bulunan Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP İl Yönetim Üyesi Murat Sevilmiş hayatını kaybederken aralarında Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'ın da yer aldığı 19 kişi yaralandı.

Kazada hayatını kaybeden Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç için belediye binası önünde tören düzenlendi. Törene; Bartın Valisi Sinan Güner, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, CHP Parti Meclisi Üyesi Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, MHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, TBMM İdare Amiri Ankara Milletvekili Erkan Haber al, MHP MYK üyeleri, belediye çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende Başkan Yardımcısı Kömeç'in özgeçmişi okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından helallik alındı. Tören boyunca ayakta güçlükle duran Başkan Yardımcısı Kömeç'in eşi Zehra Kömeç, "Beni nasıl bıraktın. Canım benim, kuzum benim. Benim bir tanem, sana ne oldu böyle" diyerek gözyaşları içerisinde eşinin tabutuna sarıldı.

Okunan duaların ardından Başkan Yardımcısı Kömeç'in Türk Bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına alındı. Kömeç'in cenazesi Bartın'ın Cöcü köyünde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığındaki aile kabristanına defnedilecek.

Kazada yaralanan ve hastanede tedavisi devam ettiği için törene katılamayan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Elim bir kaza sonucu kaybettiğimiz Belediye Başkan Yardımcımız değerli kardeşim Ahmet Kömeç için belediye binamız önünde cenaze töreni düzenlendi. Değerli dostumu, mesai arkadaşımı ve her şeyden önce kardeşimi ebediyete uğurladık. Başta ailesine, akrabalarına, mesai arkadaşlarına, Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilatımıza ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyor ve sabır temenni ediyorum. Başkan Yardımcımız değerli kardeşim Ahmet Kömeç'e Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun." İfadelerinde bulundu. - BARTIN

Trafik kazasında vefat eden Başkan Yardımcısı için belediyede tören düzenlendi

Trafik kazasında vefat eden Başkan Yardımcısı için belediyede tören düzenlendi

Trafik kazasında vefat eden Başkan Yardımcısı için belediyede tören düzenlendi

Trafik kazasında vefat eden Başkan Yardımcısı için belediyede tören düzenlendi

Trafik kazasında vefat eden Başkan Yardımcısı için belediyede tören düzenlendi

Trafik kazasında vefat eden Başkan Yardımcısı için belediyede tören düzenlendi

Trafik kazasında vefat eden Başkan Yardımcısı için belediyede tören düzenlendi

Trafik kazasında vefat eden Başkan Yardımcısı için belediyede tören düzenlendi

Trafik kazasında vefat eden Başkan Yardımcısı için belediyede tören düzenlendi

Trafik kazasında vefat eden Başkan Yardımcısı için belediyede tören düzenlendi

Trafik kazasında vefat eden Başkan Yardımcısı için belediyede tören düzenlendi

Trafik kazasında vefat eden Başkan Yardımcısı için belediyede tören düzenlendi

Trafik kazasında vefat eden Başkan Yardımcısı için belediyede tören düzenlendi

Trafik kazasında vefat eden Başkan Yardımcısı için belediyede tören düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç'in yaşamını yitirdiği midibüs kazası kameraya böyle yansıdı

Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç'in yaşamını yitirdiği midibüs kazası kameraya böyle yansıdı

 Son Dakika! Bartın'dan Ankara'ya toplantıya giden MHP'lilerin içinde bulunduğu midibüs kaza yaptı: 2 ölü, 17 yaralı

Son Dakika! Bartın'dan Ankara'ya toplantıya giden MHP'lilerin içinde bulunduğu midibüs kaza yaptı: 2 ölü, 17 yaralı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Temel Karamollaoğlu
Magazin Amelia Hamlin Seren Serengil Didem Arslan Yılmaz
Spor Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Angela Merkel Gazeteler Şans Oyunları Aziz Sancar Donald Trump Meral Akşener
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Trafik kazasında vefat eden Başkan Yardımcısı için belediyede tören düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 12:38:47. #1.12#