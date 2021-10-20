MUĞLA (İHA) - Trafik ekiplerinden alkol uygulaması

Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil, Bölge Trafik ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu Kötekli Mahallesi'nde alkol uygulaması yapıldı

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde üniversite öğrencilerinin yoğunlukta olduğu Kötekli Mahallesinde Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme, Bölge Trafik ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından alkol denetimi yapıldı.

Kötekli Mahallesinin tüm giriş ve çıkışlarını kapsayacak şekilde gerçekleştirilen alkol uygulamasına

9 ekip otosu, 18 personel, 6 motorize ekip, 6 personel ve 8 büro personeli uygulamada görev aldı. Saat 22.00-24-00 arasında devam eden uygulamaların bundan sonra da devam edeceği açıklandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, "Bizim uygulamalardaki amacımız tuzak kurup insanlara ceza yazmak değil. Bizim amacımız önleyici hizmet. Kazalar olmadan önce önleyebilmek için uygulamalarımızı yapıyoruz. Bizim 5 tane kırmızı çizgimiz var. Yayaların geçiş üstünlüğü, alkol, hız, emniyet kemeri ve cep telefonu. Uygulama yaptığımız yer Menteşe'nin en yoğun ve öğrencilerin olduğu yer. 22 ekibimiz, 31 personelimiz, şehir içi trafik, bölge trafik, asayiş ekiplerimiz olmak üzere uygulamalarımız her zaman devam edecek" dedi.