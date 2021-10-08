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Trafik ekipleri sürücüleri denetledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Trafik ekipleri sürücüleri denetledi

Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından emniyet kemeri, maske ve gbt kontrolü yaptı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından emniyet kemeri, maske ve gbt kontrolü yaptı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından Milli Egemenlik Caddesinde emniyet kemeri, maske ve GBT kontrolü yapıldı. Ekipler araçları tek tek durdurarak kontrolden geçirdi. Sürücülere sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulunan, alınan önlemlere uymalarını istedi. Uygulamanın gün içinde de devam edeceği öğrenildi. - ZONGULDAK

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