Trafik Eğitim Parkı ile ilgili protokol imzalandı

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - Mustafa Helvacıoğlu, İstanbul'da ziyaretlerde bulundu

Ankara Sigorta Genel MüdürüRifat Vefa Murteza'yı Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ünal ve Belediye Meclis Üyesi Şafak Uslu ile ziyaret eden Helvacıoğlu burada Keşan'a yapılacak olan Trafik Eğitim Parkı ile ilgili protokolü imzaladı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, projede emeği geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç ve Ankara Sigorta Yönetim Kurulu'na teşekkür etti.

Helvacıoğlu "Trafik Eğitim Parkımız Keşan'a hayırlı olsun. Çocuklarımız burada hem eğlenecek hem de trafik kurallarını öğrenecekler. Trafik güvenliği için çocuklarımızı doğru alışkanlıklarla donatacak, bilinçli sürücüler ve yayalar yetiştireceğiz" dedi.

Helvacıoğlu, İstanbul ziyareti sırasında ayrıca TOKİ İstanbul Emlak Daire Başkanı Fuat Kuşçu ve İmar Planlama Şube Müdürü Hamza Çakan, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve Kent Meydanı Projesi'ni hazırlayan firma yetkilileri ile görüştü.

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