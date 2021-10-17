Trabzonspor - Fenerbahçe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 17 Ekim Pazar Trabzonspor - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı?

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TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Trabzonspor kendi evinde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

Trabzonspor'un golünü 25 ve 87. dakikalarda Bakasetas ve 90. dakikada Yusuf kaydetti.

Fenerbahçe'nin golünü ise, 3. dakikada Diego Rossi attı.

MAÇ SONUCU: 3-1

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TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANDI?

Karşılaşma; Karşılaşma; Trabzon'da, Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynandı.

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