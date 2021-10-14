Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi (TS-FB) ne zaman? Derbi ne zaman? Trabzonspor'un derbi maçı saat kaçta? Fenerbahçe derbi maçı saat kaçta? - Haberler
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Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi (TS-FB) ne zaman? Derbi ne zaman? Trabzonspor'un derbi maçı saat kaçta? Fenerbahçe derbi maçı saat kaçta?

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Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi (TS-FB) ne zaman? Derbi ne zaman? Trabzonspor'un derbi maçı saat kaçta? Fenerbahçe derbi maçı saat kaçta?

Milli maçlar sonrasında lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bu hafta derbi maçı oynanacak. Heyecanla beklenen Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi ne zaman? Derbi ne zaman? Trabzonspor'un derbi maçı saat kaçta? Fenerbahçe derbi maçı saat kaçta? İşte derbi tarihi ve saati...

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Trabzonspor - Fenerbahçe derbi maçı 17 Ekim Pazar günü saat 19:00'da başlayacaktır.

Trabzonspor - Fenerbahçe derbi maçı Bein Sports 1 kanalında yayınlanacaktır. Maçı Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.

Maç akşam saat 19:00'da başlayacaktır. Yani maç akşam 7'de başlayacak. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Maç, Trabzon'da, Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Henüz resmi açıklama gelmedi.

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Haber: Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi (TS-FB) ne zaman? Derbi ne zaman? Trabzonspor'un derbi maçı saat kaçta? Fenerbahçe derbi maçı saat kaçta? - Haberler
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