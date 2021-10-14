Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi (TS-FB) ne zaman? Derbi ne zaman? Trabzonspor'un derbi maçı saat kaçta? Fenerbahçe derbi maçı saat kaçta?

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta araştırılıyor. Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi kim olacak? Trabzonspor - Fenerbahçe ilk 11 kadroları açıklandı mı? Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ile ilgili bilgiler haberimizde...

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Fenerbahçe derbi maçı 17 Ekim Pazar günü saat 19:00'da başlayacaktır.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Fenerbahçe derbi maçı Bein Sports 1 kanalında yayınlanacaktır. Maçı Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Maç akşam saat 19:00'da başlayacaktır. Yani maç akşam 7'de başlayacak. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Trabzon'da, Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11 AÇIKLANDI MI?

Henüz resmi açıklama gelmedi.

Haberler.com - Gündem