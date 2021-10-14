Trabzon yaylalarındaki

TRABZON (AA) - Doğu Karadeniz yaylalarında açan "vargit" çiçekleri

Trabzon yaylalarının manzarası TRABZON - Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri, yayladan köye dönüş zamanının geldiğinin haber cisi olarak bilinen "vargit" çiçekleriyle ayrı bir güzelliğe büründü. Yörede "mavi yıldız" ve "güz çiğdemi" gibi çeşitli adlarla da bilinen acı çiğdemgiller familyasından olan "vargit" çiçeği, sonbaharla birlikte ziyaretçilerine adeta görsel şölen sunuyor.