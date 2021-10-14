Trabzon yaylalarındaki "vargit" çiçekleri doğayı süsledi
AA / Hamza Önder Kuloğlu - Haberler | Güncel
Doğu Karadeniz yaylalarında açan "vargit" çiçekleri Trabzon yaylalarının manzarası TRABZON - Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri, yayladan köye dönüş zamanının geldiğinin habercisi olarak bilinen "vargit" çiçekleriyle ayrı bir güzelliğe büründü.
TRABZON (AA) - Doğu Karadeniz yaylalarında açan "vargit" çiçekleri
Trabzon yaylalarının manzarası TRABZON - Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri, yayladan köye dönüş zamanının geldiğinin haber cisi olarak bilinen "vargit" çiçekleriyle ayrı bir güzelliğe büründü. Yörede "mavi yıldız" ve "güz çiğdemi" gibi çeşitli adlarla da bilinen acı çiğdemgiller familyasından olan "vargit" çiçeği, sonbaharla birlikte ziyaretçilerine adeta görsel şölen sunuyor.