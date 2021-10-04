Trabzon Valisi Ustaoğlu, Kovid-19 vakalarındaki artışı değerlendirdi Açıklaması - Haberler
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Trabzon Valisi Ustaoğlu, Kovid-19 vakalarındaki artışı değerlendirdi Açıklaması

AA / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel
Trabzon Valisi Ustaoğlu, Kovid-19 vakalarındaki artışı değerlendirdi Açıklaması

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, kentteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının, üniversitelerin ve okulların açılmasıyla arttığını söyledi.

TRABZON (AA) - Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, kentteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının, üniversitelerin ve okulların açılmasıyla arttığını söyledi.

Vali Ustaoğlu ve beraberindekiler, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda kurulan Kovid-19 aşı çadırını ziyaret etti.

Ustaoğlu, burada gazetecilere, Sağlık Bakanlığının son önemde açıkladığı verilere göre, Trabzon'da vaka sayılarında artış yaşandığını belirtti.

Konuya ilişkin ilgili birimlerle değerlendirmeler yaptıklarını dile getiren Ustaoğlu, şöyle devam etti:

"Acaba bir eksiklik, noksanlık var mı, noktasında. Ama hepinizin de bildiği gibi buradaki en büyük mücadele aşılamadaki bizim seviyemiz. İnşallah bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bakanımızın çağrıları, bizlerin de sizler aracılığıyla yaptığı çağrılarla aşılamada biz ne kadar iyi bir seviye yakalarsak biliyoruz ki bununla mücadelede o kadar etkin bir sonuç elde ederiz. Tabii bir taraftan üniversitelerin açılması, bir taraftan okullarımızın normal koşullarda eğitime açılmasıyla beraber ister istemez vakalarımızda bir artış oldu ama son bir haftadır tekrar düşüşe doğru geçtiğimizi de özellikle ifade edeyim. Yoğun bir şekilde aşılamayı da inşallah daha da ileriye götürmeye çalışıyoruz."

Ustaoğlu, Trabzon'un şu anda birinci doz aşıda yüzde 80'leri geçtiğini belirterek, "İkinci dozda da yüzde 70'lere ve 2. maviye doğru da yaklaşıyoruz. İnşallah tüm bunlarla birlikte yapacağımız aşılamayla ilgili önümüzdeki günlerde daha iyi sonuçlara gideceğimize inanıyorum." ifadesini kullandı.

Trabzon Valisi Ustaoğlu, Kovid-19 vakalarındaki artışı değerlendirdi Açıklaması

Trabzon Valisi Ustaoğlu, Kovid-19 vakalarındaki artışı değerlendirdi Açıklaması

Trabzon Valisi Ustaoğlu, Kovid-19 vakalarındaki artışı değerlendirdi Açıklaması

Trabzon Valisi Ustaoğlu, Kovid-19 vakalarındaki artışı değerlendirdi Açıklaması

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