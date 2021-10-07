Trabzon Valisi Ustaoğlu: 'Bomba ihbarı Kuveyt Havayolları Genel Merkezi'ne yapıldı' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzon Valisi Ustaoğlu: "Bomba ihbarı Kuveyt Havayolları Genel Merkezi'ne yapıldı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trabzon Valisi Ustaoğlu: "Bomba ihbarı Kuveyt Havayolları Genel Merkezi'ne yapıldı" Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu: "Uçak arama işlemlerinin tamamlanmasının ardından tekrar seferlerine devam edecek" Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, uçakla ilgili bomba ihbarının Kuveyt Havayolları Genel...

TRABZON (İHA) - Trabzon Valisi Ustaoğlu: "Bomba ihbarı Kuveyt Havayolları Genel Merkezi'ne yapıldı"

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu:

"Uçak arama işlemlerinin tamamlanmasının ardından tekrar seferlerine devam edecek"

TRABZON - Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, uçakla ilgili bomba ihbarının Kuveyt Havayolları Genel Merkezine yapıldığını belirterek "Bunun üzerine uluslararası kurallar gereği havada bulunan Kuveyt Havayolları'na ait tüm uçaklar bildiğimiz kadarıyla başka yerlerde de uygun yerlere inişleri sağlandı" dedi.

Konuyla ilgili bugün Havalimanı VIP salonu önünde basın mensuplarına bir açıklama yapan Vali İsmail Ustaoğlu "Kuveyt Havayolları Genel Merkezine bir uçağa bomba konulduğuna dair bir ihbar yapılıyor. Bunun üzerine uluslararası kurallar gereği havada bulunan Kuveyt Havayolları'na ait tüm uçaklar bildiğimiz kadarıyla başka yerlerde de uygun yerlere inişleri sağlanıyor. Kuveyt'ten havalanarak Trabzon Havalimanı'na gelmekte olan CZR-314 sefer sayılı Kuveyt Havayolları'na ait uçağımız da saat 11.18 civarı havalimanımıza iniş yaptı. Hemen bizim güvenlik birimlerimiz tarafından uçak güvenli alana alınarak arkadaşlarımız tarafından detaylı taramalar yapıldı. Uçağımızda 51 yolcu ve 6 mürettebatımız vardı. Yolcu ve mürettebatın da tahliyeleri gerçekleştirildi. Şuan yolcularımızın bagajlarının detaylı arama işlemi yapılıyor. Havalimanımız da şuan uçuşlara açıktır" dedi.

Vali Ustaoğlu, uçağın arama işlemlerinin ardından tekrar seferlerine devam edeceğini sözlerine ekledi.

Trabzon Valisi Ustaoğlu: Bomba ihbarı Kuveyt Havayolları Genel Merkezi'ne yapıldı

Trabzon Valisi Ustaoğlu: Bomba ihbarı Kuveyt Havayolları Genel Merkezi'ne yapıldı

Trabzon Valisi Ustaoğlu: Bomba ihbarı Kuveyt Havayolları Genel Merkezi'ne yapıldı

Trabzon Valisi Ustaoğlu:
İhlas Haber Ajansı / Ozan Köse - Son Dakika Haberleri
Trabzon semalarında panik! Bomba ihbarı yapılan uçak acil iniş yaptı

Trabzon semalarında panik! Bomba ihbarı yapılan uçak acil iniş yaptı

 Ayrılığı kabullenemediği için kız arkadaşının evine bomba atan şahıs kendini savundu: Namusum gitmiş gibi hissettim

Ayrılığı kabullenemediği için kız arkadaşının evine bomba atan şahıs kendini savundu: Namusum gitmiş gibi hissettim
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Binali Yıldırım Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Gökhan Çıra Deniz Akkaya
Spor Marcao Ersun Yanal Fatih Terim Stefan Kuntz Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri İlham Aliyev
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Trabzon Valisi Ustaoğlu: 'Bomba ihbarı Kuveyt Havayolları Genel Merkezi'ne yapıldı' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 13:51:31. #1.12#