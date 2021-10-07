TRABZON (İHA) - Trabzon Valisi Ustaoğlu: "Bomba ihbarı Kuveyt Havayolları Genel Merkezi'ne yapıldı"

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu:

"Uçak arama işlemlerinin tamamlanmasının ardından tekrar seferlerine devam edecek"

TRABZON - Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, uçakla ilgili bomba ihbarının Kuveyt Havayolları Genel Merkezine yapıldığını belirterek "Bunun üzerine uluslararası kurallar gereği havada bulunan Kuveyt Havayolları'na ait tüm uçaklar bildiğimiz kadarıyla başka yerlerde de uygun yerlere inişleri sağlandı" dedi.

Konuyla ilgili bugün Havalimanı VIP salonu önünde basın mensuplarına bir açıklama yapan Vali İsmail Ustaoğlu "Kuveyt Havayolları Genel Merkezine bir uçağa bomba konulduğuna dair bir ihbar yapılıyor. Bunun üzerine uluslararası kurallar gereği havada bulunan Kuveyt Havayolları'na ait tüm uçaklar bildiğimiz kadarıyla başka yerlerde de uygun yerlere inişleri sağlanıyor. Kuveyt'ten havalanarak Trabzon Havalimanı'na gelmekte olan CZR-314 sefer sayılı Kuveyt Havayolları'na ait uçağımız da saat 11.18 civarı havalimanımıza iniş yaptı. Hemen bizim güvenlik birimlerimiz tarafından uçak güvenli alana alınarak arkadaşlarımız tarafından detaylı taramalar yapıldı. Uçağımızda 51 yolcu ve 6 mürettebatımız vardı. Yolcu ve mürettebatın da tahliyeleri gerçekleştirildi. Şuan yolcularımızın bagajlarının detaylı arama işlemi yapılıyor. Havalimanımız da şuan uçuşlara açıktır" dedi.

Vali Ustaoğlu, uçağın arama işlemlerinin ardından tekrar seferlerine devam edeceğini sözlerine ekledi.