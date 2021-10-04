Trabzon Valisi: Son bir haftadır vakalarda tekrar düşüşe doğru geçtik

Sağlık Bakanı Koca'nın paylaştığı her 100 bin kişide görülen Covid-19 güncel vaka haritasında 3'üncü sırada yer alan Trabzon'da, geçen hafta vaka sayısı 509,67'ye geriledi.

"Son dönemde Sağlık Bakanı'mızın da açıkladığı verilere göre, vaka sayılarında ilimizde bir artış oldu. Bir eksiklik mi var noktasında bizler de değerlendirmelerimiz yaptık. Buradaki en büyük mücadele aşı. Aşılamada ne kadar iyi bir seviye yakalarsak, virüsle mücadelede de o kadar etkin bir sonuç elde ederiz. Üniversitemizin ve okulların açılmasıyla vaka sayılarında bir artış oldu ama son bir haftadır tekrar düşüşe doğru geçtik. Aşılama yoğun bir şekilde devam ediyor. Birinci dozda yüzde 80'leri geçtik ikinci dozda da yüzde 70'lere ve mavilere doğru yaklaşıyoruz. İnşallah, tüm tedbirlere uyarak ve aşılamayla ilerleyen süreçte daha iyi sonuçlar elde edilecektir."