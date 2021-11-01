Trabzon İl Jandarma Komutanlığı vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı

TRABZON (AA) - Trabzon İl Jandarma Komutanlığı vatandaşları internet ve telefon dolandırıcılığına karşı uyardı.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce son günlerde sıkça karşılaşılan dolandırıcılık olaylarıyla ilgili olarak vatandaşların bilgilendirilmesi ve olayların önlenmesi için çalışmalar başlatıldığı belirtildi.

Telefonda kendini herhangi bir kurum, kurum yetkilisi, asker, polis, jandarma, Cumhuriyet savcısı, hakim, vali ve kaymakam gibi arayarak tanıtan kişilere itibar edilmemesi vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dolandırıcıların en büyük amacı para için, insanları telefon üzerinden kandırmak istemeleridir. İlk olarak size isminizle hitap ederek küçük bir konuşma yaparlar ve ardından aileniz hakkında sorular sorarlar. Güvendiğiniz bir firmayı ya da kişi adına aradıklarını söylerler. Ayrıca internet üzerinden reklam mecraları ile sizlerin onları araması için çalışma yaparlar. Eğer kim olduğunu bilmediğiniz gelen aramalardan size bir şeyler pazarladıklarını hissederseniz 'Hayır teşekkürler! diyerek telefonunuzu kapatın çünkü Telefon görüşmesi ne kadar uzarsa sizi ikna etmeleri o kadar kolaylaşır."

Herkesin potansiyel bir hedef olduğu işaret edilen açıklamada, dolandırıcılığın, etnik köken, cinsiyet, yaş, eğitim, gelir veya yaş sınırı tanımadığı, bazı dolandırıcıların özellikle tek ve yalnız yaşayan kişiler üzerinde yoğunlaştırdığı belirtildi.

Dolandırıcılık olaylarıyla karşılaşan vatandaşların yapmaları gereken konularla ilgili de bilgi verilen açıklama, şöyle devam etti:

"Öncelikle ilk yapmanız gereken işlem, bankanızın bütün hesap ve kartlarınıza bloke koyduğundan emin olmaktır. Zira bazı bankalar, kendilerine telefonla yapılan dolandırıcılık bildirimlerine rağmen bloke işlemini hemen yapmamakta ve kişilerin zararının artmasına sebebiyet vermektedirler. Hesaplarınıza ve kartlarınıza hemen bloke koyulması konusunda ısrarcı olunuz. Yapılan işlemlerin hemen iptalinde ısrarcı olunuz. Sonrasında yapmanız gereken işlem, hemen 112 Acil çağrı hattını arayınız, en yakın karakola veya suçüstü savcılığına başvuru yaparak başınıza gelen olayı anlatmak ve müracaatta bulununuz. Yaptığınız bu şikayet sonrasında dolandırıcılar çok büyük bir ihtimalle tespit edilerek yakalanacak ve açılacak ceza davası neticesinde ceza alacaklardır."

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