TRABZON (İHA) - Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk Erzurum'a atandı. Erzurum GSİM Müdürü Fuat Taşkesenligil'in de Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda görev almak için resmi olarak talepte bulunduğu öğrenildi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Trabzon GSİM Müdürü Birdal Öztürk oluyor. Yedi yıldır Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevini yürüten Fuat Taşkesenligil'in, İl Müdürlerinin kendi illerinde görev alamayacak olmaları nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda görev almak için resmi olarak Bakanlığa talepte bulunduğu öğrenildi.

Görev süresi içerisinde 2017 EYOF organizasyonunun yanı sıra birçok ulusal, uluslararası spor organizasyonlarının başarılı bir şekilde gerçekleşmesinde önemli rol üstlenen Taşkesenligil, özellikle buz ve kış sporlarında dünya çapında şampiyonalarında Erzurum'da yapılmasını sağladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yapan ve organizasyon komitelerinde yer alan Taşkesenligil tesisleşme adına da Erzurum'a çok sayıda sentetik futbol sahası ile spor salonu kazandırdı. Taşkesenligil, İlçelere Gençlim Merkezi Binaları, Spor Salonu, futbol sahası ve spor salonu da kazandırdı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin de destekleriyle 3 Temmuz Stadı'nın çehresini değiştiren Taşkesenligil, KUDAKA Destekli Yüksek İrtifa Futbol Kamp Merkezi Sahalarının yapılmasında da önemli rol oynadı. Taşkesenligil, Erzurum'a beş yıldızlı otel konforunda bir de Sporcu Eğitim Kamp Merkezi kazandırdı.

Taşkesenligil, GSİM ve KYK'nın birleşmesinden sonra da Atatürk Üniversitesi Yerleşkesinde bulunan KYK Kampüsüne 1000 kişilik öğrenci yurdu kazandıran bürokrat olarak da tarihe geçti. Yedi yıldır Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yapan Taşkesenligil, iki yıla yakın da kurumda Spor Şube Müdürlüğü görevinde bulunmuştu. Erzurum GSİM Müdürü Fuat Taşkesenligil'in iki hafta önce Gençlik ve Spor Bakanlığı'na yeniden Erzurum'a atanmaması halinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda görev almak için resmi yazı ile talepte bulunduğu öğrenildi.

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'ün ise Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine atandığı öğrenildi. Trabzon'un başarılı bürokratlarından biri olan Öztürk, bir çok önemli uluslararası spor organizasyonlarının yanı sıra A Milli Futbol Takımımızın maçlarının oynadığı Trabzon'da il müdürü olarak görev yaptı. Trabzon'a birçok önemli yatırım ile spor tesislerinin yapılmasında etkin rol oynayan Öztürk, uzun yıllardır Trabzon GSİM müdürü olarak spora ve gençliğe hizmet veren bir bürokrat olarak dikkat çekiyor. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet