Süper Lig'in 9. haftasında Trabzon- Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe'yi Medical Park Stadyumu'nda konuk edecek. Peki, Trabzon-Fenerbahçe maçı ne zaman? Trabzonspor Fenerbahçe derbi maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar haberimizde...

TRABZON-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı 17 Ekim Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

TRABZON-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı 17 Ekim Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

TRABZON-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı 17 Ekim Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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